La BCC Lodi ha deciso di acquisire nuovi spazi nel centro della città per ampliare la sede centrale. L’operazione riguarda un investimento diretto volto a rafforzare la presenza dell’istituto nel tessuto urbano e a migliorare i servizi rivolti a soci e clienti. L’acquisto di queste aree rappresenta un passo concreto verso un ampliamento strutturale dell’edificio principale.

Un investimento nel cuore della città per rafforzare la presenza della banca e migliorare i servizi a soci e clienti. BCC Lodi ha acquisito tramite asta giudiziaria due unità commerciali e alcuni box in via Franchino Gaffurio, destinate all’ampliamento degli spazi operativi dell’istituto. "L’operazione consentirà alla banca – fanno sapere i vertici dell’istituto – di ampliare e riorganizzare gli ambienti della sede lodigiana di via Garibaldi, a pochi passi dai nuovi spazi, migliorando la funzionalità degli uffici e la qualità dell’accoglienza per soci, clienti e imprese del territorio". I nuovi ambienti, per una superficie complessiva di circa 300 metri quadrati, si trovano nella galleria Marilyn, al piano terra del complesso immobiliare sorto nel 2013 al posto del vecchio cinema Marzani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - BCC Lodi punta sulla città. L’istituto acquisisce spazi per ampliare la sede centrale

Articoli correlati

Scuola Gandhi di Casoria, 4 anni per ampliare la sede di via Moro. Il sindaco: “Garantiremo spazi adeguati”I lavori per ampliare la sede centrale del Liceo Gandhi in via Moro a Casoria dureranno 4 anni.

Leggi anche: Musica, giovani e formazione: la Bcc che punta sulla comunità

Tutto quello che riguarda Lodi punta

Discussioni sull' argomento BCC Lodi punta sulla città. L’istituto acquisisce spazi per ampliare la sede centrale; Hockey pista: Serie A, si riparte! Lodi ospita Novara.

Bcc Lodi si amplia all’ex MarzaniL’OPERAZIONE L’istituto di credito acquista all’asta due unità commerciali che verranno unificate rafforzando così la presenza nel capoluogo ... ilcittadino.it

La Bcc Lodi ora potrà operare anche a CodognoNuovo traguardo conquistato dalla Bcc Lodi che ha acquisito la competenza territoriale sul comune di Terranova de Passerini per aver raggiunto la soglia di soci minima richiesta dalle norme, e per il ... ilgiorno.it

C.L.A.S.S. (Creativity, Lifestyle And Sustainable Synergy). Giulio Cercato · Are You Ready. Il progetto Cerchi Antiviolenza The Circle Italia e Polizia di Stato arriva a Lodi, dopo Brescia, Napoli e Roma appuntamenti scuola / incontri operatori / punti informativi p - facebook.com facebook