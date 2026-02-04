Scuola Gandhi di Casoria 4 anni per ampliare la sede di via Moro Il sindaco | Garantiremo spazi adeguati
Dopo quattro anni di lavori, la scuola Gandhi di Casoria allargherà la sua sede di via Moro. Il sindaco annuncia che in questo periodo saranno garantiti spazi adeguati per gli studenti, perché a settembre chiuderà la succursale di via Torrente. La scuola si prepara a un lungo intervento di ampliamento, mentre l’attività continuerà senza interruzioni.
I lavori per ampliare la sede centrale del Liceo Gandhi in via Moro a Casoria dureranno 4 anni. Ma a settembre sarà dismessa la sede succursale di via Torrente. Il sindaco Bene: "Nella fase transitoria garantiremo spazi adeguati e continuità didattica".
Approfondimenti su Scuola Gandhi
Scuola Gandhi di Casoria, il plesso Torrente chiuso a settembre: giovedì vertice in Città Metropolitana
La scuola Gandhi di Casoria chiuderà i battenti a settembre.
La scuola Gandhi di Casoria chiude a settembre, senza aule 500 studenti: lezioni nei container
La scuola Gandhi di Casoria chiude a settembre e 500 studenti si ritrovano senza aule.
Ultime notizie su Scuola Gandhi
Scuola Gandhi di Casoria, 4 anni per ampliare la sede di via Moro. Il sindaco: Garantiremo spazi adeguatiI lavori per ampliare la sede centrale del Liceo Gandhi in via Moro a Casoria dureranno 4 anni. Ma a settembre sarà dismessa la sede succursale di via Torrente. Il sindaco Bene: Nella fase
La scuola Gandhi di Casoria chiude a settembre, senza aule 500 studenti: lezioni nei containerLa Città Metropolitana dismette la scuola Gandhi di via Torrente a Casoria, ma non ci sono altri plessi per ospitare i 500 studenti
Scuola Primaria - "Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo" Mahatma Gandhi. In occasione della giornata scolastica della non violenza e della pace i bambini hanno conosciuto la storia di Gandhi e hanno espresso in modi diversi qual è per loro il signifi
