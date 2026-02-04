Scuola Gandhi di Casoria 4 anni per ampliare la sede di via Moro Il sindaco | Garantiremo spazi adeguati

Dopo quattro anni di lavori, la scuola Gandhi di Casoria allargherà la sua sede di via Moro. Il sindaco annuncia che in questo periodo saranno garantiti spazi adeguati per gli studenti, perché a settembre chiuderà la succursale di via Torrente. La scuola si prepara a un lungo intervento di ampliamento, mentre l’attività continuerà senza interruzioni.

I lavori per ampliare la sede centrale del Liceo Gandhi in via Moro a Casoria dureranno 4 anni. Ma a settembre sarà dismessa la sede succursale di via Torrente. Il sindaco Bene: "Nella fase transitoria garantiremo spazi adeguati e continuità didattica".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

