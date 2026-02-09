Musica giovani e formazione | la Bcc che punta sulla comunità

A San Giorgio su Legnano, un piccolo paese vicino a Milano, la Bcc ha deciso di investire sulla musica e sulla formazione dei giovani. La banca organizza eventi con jazz, archi e pianoforte, portando musica dal vivo nelle piazze e nelle scuole del territorio. Non si tratta di un progetto astratto, ma di un modo concreto per coinvolgere la comunità e offrire ai giovani nuove opportunità. La musica diventa così uno strumento per rafforzare il senso di appartenenza e favorire l’apprendimento, anche grazie alla collaborazione con musicisti e insegnanti locali.

JAZZ, archi e pianoforte. Per chi pensa che la musica centri poco con la banca e la finanza, è bene che faccia un giro a San Giorgio su Legnano, paese di 7mila abitanti della città metropolitana di Milano. Lì c’è una scuola di musica, la Nicolò Paganini, che ha da poco festeggiato 25 anni di vita e riceve il sostegno per le sue iniziative proprio da una banca. Stiamo parlando della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, istituto di credito cooperativo che ci tiene a evidenziare il proprio ruolo di motore della vita locale. Il suo è un modo di banca che va oltre il credito e i bilanci e include nel proprio raggio di attività anche il sostegno ad associazioni, scuole, iniziative culturali, progetti sportivi e percorsi educativi, con un’idea chiara: la crescita economica di una comunità passa anche dal capitale sociale e umano che la anima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

