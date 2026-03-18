Bastoni il dolore non passa | Gattuso trema per i playoff

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, sta affrontando un infortunio che richiede più tempo del previsto per il recupero. La sua tabella di marcia si è rallentata, influenzando la preparazione della squadra in vista dei playoff. Il giocatore sta seguendo un percorso di riabilitazione che tiene in ansia i tifosi e lo staff tecnico, mentre si aspettano aggiornamenti ufficiali sulle tempistiche di ritorno in campo.

Bastoni. Il percorso di recupero di Alessandro Bastoni sta seguendo una tabella di marcia più lenta del previsto, gettando qualche ombra sui prossimi impegni stagionali. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore nerazzurro ha svolto l’ultima sessione di allenamento iniziando con il gruppo per la fase di riscaldamento e attivazione muscolare, per poi proseguire con un lavoro personalizzato. Il problema principale risiede nel dolore persistente che il centrale avverte ogni volta che prova a calciare il pallone, segno che il trauma subito durante l’ultimo derby non è ancora stato smaltito completamente dal suo fisico. La cautela rimane la linea guida assoluta ad Appiano Gentile, dove lo staff medico preferisce non forzare i tempi per evitare complicazioni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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