Paura Italia Gattuso trema | playoff a rischio per il big

In Italia si diffonde preoccupazione per un calciatore di rilievo che potrebbe saltare i prossimi playoff. Gattuso, l'allenatore, sta preparando la lista dei convocati e si sa che uno dei giocatori più importanti non è al massimo delle condizioni. La decisione definitiva arriverà tra meno di una settimana, quando verrà comunicato l'elenco ufficiale.

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