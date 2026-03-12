Il Bodo Glimt affonda lo Sporting Lisbona | 3-0 e sogno quarti

Il BodøGlimt ha battuto lo Sporting Lisbona 3-0 all'Aspmyra, lasciando i portoghesi con poche speranze di passare il turno in Champions League. La partita si è svolta in Norvegia e ha visto i padroni di casa dominare i novanta minuti, mettendo in difficoltà la squadra ospite. Lo Sporting Lisbona ha subito una sconfitta che potrebbe pesare molto sulla qualificazione.

BODO (NORVEGIA) - Novanta minuti all'Aspmyra sono molto lunghi. Lo scopre a sue spese lo Sporting che, esattamente com'era successo all'Inter, affonda in casa del BodøGlimt e compromette subito le sue chances di qualificazione al prossimo turno della Champions League. I norvegesi, che erano reduci dall'impegno nella coppa nazionale e debutteranno in campionato solo il 21 marzo, vincono infatti 3-0. Non c'è storia sin dal via a Bodø, coi padroni di casa che dominano nel ritmo e nelle occasioni. Gli scandinavi corrono al doppio della velocità, nonostante siano a secco di impegni ufficiali, pressano altissimo e mettono subito in crisi lo Sporting.