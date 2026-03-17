Impresa Sporting eliminato il Bodo Glimt | rimonta da sogno

Lo Sporting ha eliminato il Bodo Glimt dopo una rimonta spettacolare. Dopo aver perso 3-0 all’andata, la squadra portoghese ha vinto 5-0 in casa, conquistando così la qualificazione e arrivando ai supplementari. La partita si è conclusa con il risultato complessivo di 5-3 in favore dello Sporting.

Impresa dello Sporting che rimonta il Bodo Glimt e, dopo la sconfitta per 3-0 dell’andata, riesce a battere i norvegesi per 5-0 arrivando ai supplementari. Lo Sporting rimonta il Bodo Glimt e arriva ai quarti di finale di Champions League (Ansa Foto) – calciomercato.it Una grande prestazione della squadra portoghese che accede così ai quarti di finale della competizione e prosegue nel suo sogno in Champions League. Disastro per il Bodo Glimt che, dopo il rotondo successo dell’andata, non è entrato in campo con lo spirito che si era visto in campo nella sfida d’andata e nelle due partite precedenti con l’Inter. Una rimonta che è iniziata con la rete di Inacio nel primo tempo con Goncalves che ha messo a segno il gol del 2-0 al minuto numero 61. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Impresa Sporting, eliminato il Bodo Glimt: rimonta da sogno Articoli correlati Bodo Glimt, il sogno in Champions League continua! Dopo l’impresa contro l’Inter, superato 3-0 lo Sporting LisbonaGila Lazio, futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui, i dettagli Lewandowski Juventus, sondaggio... Leggi anche: Il Bodo Glimt affonda lo Sporting Lisbona: 3-0 e sogno quarti Bodo/Glimt - Sporting Lisbon | 3-0 | Highlights | Champions League 2025-26 | bodo glimt sporting Tutto quello che riguarda Impresa Sporting Discussioni sull' argomento Atalanta-Bayern Monaco, notte di Champions: i bergamaschi sognano l’impresa negli ottavi; Baseball, Italia Venezuela: dove vedere la semifinale WBC in tv e streaming; Dalla comunicazione commerciale il contagio nella società civile; World Baseball Classic, l'Italia batte il Porto Rico 8-6 e vola in semifinale. Il Bodø/Glimt, club della piccola città norvegese di Bodø, ha compiuto un’altra impresa mercoledì sera in Champions League, battendo 3-0 lo Sporting Lisbona e confermando che anche dal Nord estremo possono nascere storie sportive straordinarie. In una - facebook.com facebook