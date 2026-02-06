Questa sera alle 21, lo Skywalkers affronta il Carrara Legends in un derby di Serie

Anticipo della terza gara del girone di ritorno di regular season e lo Skywalkers scende sul parquet del Carrara Legends, questa sera, alle 21, per riscattare la battuta d’arresto del match casalingo di domenica scorsa contro la BNV Juve Pontedera. Gli amaranto andranno alla ricerca del successo per provare a rimanere nella zona alta della classifica, dove si trovano al quinto posto, a 22 punti. Gli avversari sono un po’ più ritardati, al terz’ultimo posto, con appena 12 punti. Servirà, comunque, una partita molto attenta, senza grandi errori per cercare di tenere sotto controllo un roster che ha dato del filo da torcere anche ad altre squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "DR1" maschile. Skywalkers, derby a Carrara

Oggi alle 18, Skywalkers affronta in trasferta la Cestistica Audace Pescia nella serie

