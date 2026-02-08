Basket - Serie DR1 maschile | l’anticipo Skywalkers più Legends degli altri
La partita di basket tra Carrara Legends e Skywalkers si è conclusa con una vittoria netta per gli ospiti. I Skywalkers hanno dominato il campo e hanno chiuso il match con un punteggio di 71-52. I Legends, invece, hanno faticato a trovare continuità e sono rimasti indietro fin dall’inizio. Tra i migliori in campo, Nannetti e Canciello hanno messo a referto 12 e 10 punti. La sfida ha mostrato ancora una volta la superiorità degli Skywalkers in questa fase della serie.
Carrara Legends 52 Skywalkers 71 CARRARA LEGENDS: Viola 18, Orsini 5, Donati 10, Benfatto 3, Bruzzi, Borghini 4, Viaggi ne, Bordigoni, Nannetti ne, Canciello 12. All.: Rossi. SKYWALKERS: Gianni 3, Crippa 5, Cattani 18, Lombardi 6, Catelli, Rinaldi ne, Benedetti, Candigliotta 10, Losco, Simonelli 12, Manfredini 17. All.: Nalin. Arbitri: Collina di Montemurlo e Madera di Livorno. Note: parziali 17-15, 34-27, 39-44. CARRARA - Vittoria sofferta per lo Skywalkers che, nella seconda parte del match, riesce a battere Carrara Legends. I ragazzi di Nalin non partono bene e, nel primo quarto, vanno sotto per 17-15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
