Basket - Serie DR1 maschile | l’anticipo Skywalkers più Legends degli altri

La partita di basket tra Carrara Legends e Skywalkers si è conclusa con una vittoria netta per gli ospiti. I Skywalkers hanno dominato il campo e hanno chiuso il match con un punteggio di 71-52. I Legends, invece, hanno faticato a trovare continuità e sono rimasti indietro fin dall’inizio. Tra i migliori in campo, Nannetti e Canciello hanno messo a referto 12 e 10 punti. La sfida ha mostrato ancora una volta la superiorità degli Skywalkers in questa fase della serie.

Carrara Legends 52 Skywalkers 71 CARRARA LEGENDS: Viola 18, Orsini 5, Donati 10, Benfatto 3, Bruzzi, Borghini 4, Viaggi ne, Bordigoni, Nannetti ne, Canciello 12. All.: Rossi. SKYWALKERS: Gianni 3, Crippa 5, Cattani 18, Lombardi 6, Catelli, Rinaldi ne, Benedetti, Candigliotta 10, Losco, Simonelli 12, Manfredini 17. All.: Nalin. Arbitri: Collina di Montemurlo e Madera di Livorno. Note: parziali 17-15, 34-27, 39-44. CARRARA - Vittoria sofferta per lo Skywalkers che, nella seconda parte del match, riesce a battere Carrara Legends. I ragazzi di Nalin non partono bene e, nel primo quarto, vanno sotto per 17-15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "DR1» maschile: l’anticipo. Skywalkers più Legends degli altri Approfondimenti su Carrara Legends Basket - Serie "DR1" maschile. Skywalkers, derby a Carrara Questa sera alle 21, lo Skywalkers affronta il Carrara Legends in un derby di Serie Basket - Serie "DR1» maschile. Scontro diretto a Pescia per Skywalkers. Oggi alle 18 la sfida con l’Audace a pari punti Oggi alle 18, Skywalkers affronta in trasferta la Cestistica Audace Pescia nella serie La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Carrara Legends Argomenti discussi: Basket - Serie DR1 maschile. Skywalkers, derby a Carrara; News: Basket, DR1: Battipaglia torna a vincere, convincente successo con la Pro Cangiani; Basket - Serie DR1 maschile. Libertas-Cus Pisa: un derby alla portata; Basket - Serie Dr1 maschile. Libertas vuole avere più Energia di Livorno. Piochi: Mi aspetto un passo avanti dal roster. Basket - Serie DR1» maschile. Libertas-Cus Pisa: un derby alla portataGara casalinga al Palatagliate, questa sera, alle 21.15, per la Libertas che ospita il Cosmocare Cus Pisa nel derby. lanazione.it Basket - Serie DR1 maschile. Skywalkers, derby a CarraraGli amaranto stasera in trasferta alle 21 sul parquet dei Legends. C’è da riscattare la sconfitta. di domenica contro Pontedera. lanazione.it Basket, serie C: vittorie per Ospitaletto e Gussago x.com Sport - Basket, Serie B f.le: domenica a Pontedera la Nico Ponte Buggianese cercherà cerca la quinta vittoria consecutiva. facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.