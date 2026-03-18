La presenza delle basi militari statunitensi in Italia sta generando una crescente contestazione, coinvolgendo aree come Vicenza, Pisa e le Madonie. La Marina americana ha diffuso immagini su Instagram che mostrano due elicotteri in azione. Le proteste si stanno intensificando in diverse zone del paese, portando a manifestazioni e richieste di chiarezza da parte della popolazione locale.

Basi Usa in Italia: treno di armi bloccato a Pisa, proteste a Vicenza, elicotteri militari in un parco Unesco. La contestazione si allarga La Marina militare degli Stati Uniti ha pensato bene di pubblicarlo su Instagram. Due elicotteri MH-60S Sea Hawk dell’Helicopter Sea Combat Squadron 28, decollati dalla base di Sigonella, sono atterrati il 13 marzo a Piano Catarineci, nel cuore del Parco delle Madonie: zona A, livello massimo di tutela ambientale, Zona Speciale di Conservazione della rete europea Natura 2000, geopark Unesco. Didascalia del post: «Sea Hawks sulla Sicilia». Come a dire: siamo qui, facciamo quello che vogliamo, e ve lo mostriamo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Basi Usa in Italia: da Vicenza a Pisa alle Madonie, la contestazione si allarga.

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