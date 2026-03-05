Basi Usa in Italia da Sigonella a Camp Darby | dove sono e come potrebbero essere usate per la guerra in Iran

Le basi statunitensi in Italia, tra cui Sigonella in Sicilia e Camp Darby, sono oggetto di attenzione per il loro ruolo strategico. I droni di sorveglianza MQ-4C Triton operano quotidianamente da Sigonella, mentre si discute sulle possibili implicazioni di queste installazioni per eventuali situazioni di crisi in Iran. La premier Meloni ha ribadito l'importanza delle basi militari nel contesto internazionale.

Mentre i droni di sorveglianza MQ-4C Triton volano da e verso la base di Sigonella, in Sicilia, la premier Giorgia Meloni ribadisce che «sulle basi militari americane «mi pare che tutti si stiano attenendo agli accordi bilaterali». La questione delle basi Usa sul territorio italiano è tornata rilevante dopo l'attacco degli Stati Uniti all'Iran. In particolare, Regno Unito e Spagna in questi giorni sono state criticate da Donald Trump perché entrambi i Paesi hanno rifiutato a Washington l'uso delle loro basi militari nell'ambito dell'operazione contro l'Iran. Per quanto riguarda l'Italia, che ospita basi Usa sul proprio territorio, la questione è leggermente diversa.

Meloni: 'Sulle basi Usa ci atteniamo agli accordi bilaterali'. Le opposizioni: 'Venga in Parlamento'Sulle basi militari americane mi pare che tutti si stiano attenendo agli accordi bilaterali. La stessa portavoce spagnola ha dichiarato ieri che esiste un accordo bilaterale e che al di fuori di quel ... ansa.it

Meloni: Su basi USA in Italia solo accordi del 1954, decideremo col ParlamentoGiorgia Meloni su RTL: Basi USA in Italia regolate da accordi 1954. No richieste offensive, deciderà il Parlamento. Tre basi coinvolte ... ilmetropolitano.it

