Baseball Venezuela campione del mondo | battuti gli Usa 3-2

Il Venezuela ha vinto il World Baseball Classic battendo gli Stati Uniti 3-2 al loanDepot Park di Miami. La finale, giocata il 18 marzo, ha visto la nazionale sudamericana conquistare il titolo mondiale per la prima volta nella storia. La partita è stata caratterizzata da momenti di grande tensione e dall’impegno delle due squadre sul campo.

Roma, 18 mar. (askanews) – Il Venezuela è sul tetto del baseball mondiale. A Miami, al loanDepot Park, la nazionale sudamericana ha conquistato per la prima volta il World Baseball Classic battendo gli Stati Uniti 3-2 al termine di una finale intensa e carica anche di tensioni politiche. Decisivo il doppio di Eugenio Suárez al nono inning, che ha spezzato l’equilibrio dopo il momentaneo pareggio americano. Davanti a oltre 36 mila spettatori, in gran parte filo-venezuelani, la partita ha vissuto continui ribaltamenti emotivi: avanti 2-0, il Venezuela si è visto raggiungere all’ottavo inning dal fuoricampo da due punti di Bryce Harper, prima del colpo decisivo nel finale approfittando delle difficoltà del bullpen statunitense. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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