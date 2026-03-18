Il Venezuela scrive la storia | battuti gli USA arriva il primo World Baseball Classic

Il Venezuela ha vinto il primo titolo al World Baseball Classic battendo gli Stati Uniti 3-2 al LoanDepot Park di Miami. La finale ha visto i venezuelani prevalere sugli avversari nordamericani, segnando il risultato decisivo nel corso dell’incontro. La vittoria segna un momento storico per il baseball venezuelano, che si aggiudica il suo primo titolo nel torneo internazionale.

Il Venezuela ha conquistato per la prima volta il World Baseball Classic, superando in finale gli Stati Uniti per 3-2 al LoanDepot Park di Miami. È un risultato storico sotto più aspetti: non solo perché i Vinotinto non avevano mai vinto il torneo, ma anche perché nessuna nazionale sudamericana era mai riuscita nemmeno a spingersi fino all’ultimo atto della competizione. La finale del 2026, quindi, no ha premiato soltanto una squadra vincente, ma ha anche segnato una svolta simbolica nella storia del baseball internazionale. La partita è rimasta bloccata nelle prime riprese, con poche vere occasioni e un equilibrio piuttosto evidente tra i due monte di lancio. 🔗 Leggi su Sportface.it

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