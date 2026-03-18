Il Venezuela ha conquistato per la prima volta nella storia il titolo del World Baseball Classic, superando gli Stati Uniti nella finale del 2026 con un punteggio di 3-2. La partita, molto combattuta, si è decisa solo nel nono inning, lasciando il pubblico senza fiato fino all’ultimo momento. Gli USA sono usciti sconfitti in un incontro che ha visto un equilibrio tra le due squadre fino alla fine.

Per la prima volta nella ventennale storia del torneo il Venezuela vince il World Baseball Classic. L’edizione 2026 si chiude al sapor vinotinto: gli USA escono battuti per 3-2 da un ultimo atto incerto fino alla fine, e deciso soltanto nel nono inning. Mai, nelle cinque edizioni precedenti, una selezione sudamericana si era portata a casa il Classic, e mai nemmeno era accaduto che l’America del Sud avesse una sua rappresentante nell’ultimo atto prima di quanto accaduto al LoanDepot Park di Miami. Si inizia con Eduardo Rodriguez da una parte e McLean dall’altra come lanciatori partenti, ma, a parte un doppio gioco firmato Bregman-Turang-Harper su Acuña e Maikel Garcia, nei primi due inning si vede poco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Venezuela sorprende gli USA e conquista il World Baseball Classic per la prima volta

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