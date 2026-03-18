Baronissi all’IC Autonomia 82 si conclude Scuola Viva | il 20 marzo l’evento finale

A Baronissi, presso l’Istituto Comprensivo Autonomia 82, si conclude il progetto “Scuola Viva” promosso dalla Regione Campania, con un evento finale previsto per il 20 marzo. Il percorso, avviato dall’istituto, sta per terminare e ha coinvolto studenti e insegnanti in varie attività durante tutto il periodo. L’appuntamento rappresenta la chiusura di questa iniziativa educativa.

Si avvia alla conclusione il percorso del progetto “Scuola Viva” presso l’Istituto Comprensivo Autonomia 82, promosso dalla Regione Campania. L’evento finale è in programma il 20 marzo alle ore 11:00. L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un percorso ricco di attività che ha visto una forte partecipazione degli studenti, protagonisti di un’esperienza educativa dinamica e coinvolgente. I laboratori e le attività. Nel corso del progetto sono stati attivati diversi laboratori, pensati per stimolare competenze e creatività: Web Radio. Educazione civica. Matematica e realtà. ACT – Arte, Cultura, Territorio. Il Giardino dei sensi. Tra le iniziative anche un convegno dedicato all’Europa, che ha offerto spunti di riflessione e approfondimento su temi di attualità e cittadinanza. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Baronissi, all’I.C. Autonomia 82 si conclude “Scuola Viva”: il 20 marzo l’evento finale

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