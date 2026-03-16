UILM Salerno il 20 marzo il IX Congresso provinciale all’Hotel dei Principati di Baronissi

Il 20 marzo 2026 alle 9.30 presso l’Hotel dei Principati a Baronissi si svolgerà il IX Congresso provinciale della UILM-UIL di Salerno. L’evento riunirà rappresentanti e iscritti del settore metalmeccanico della provincia, offrendo uno spazio per discutere le questioni più rilevanti e le prospettive future del settore. L’appuntamento si svolge in un momento di approfondimento e confronto tra le figure coinvolte.

Si terrà giovedì 20 marzo 2026 alle ore 9.30, presso l’ Hotel dei Principati di Baronissi, il IX Congresso della UILM-UIL di Salerno, importante momento di confronto dedicato al futuro del settore metalmeccanico nel territorio. L’iniziativa vedrà la partecipazione di delegati sindacali, rappresentanti delle istituzioni e del mondo produttivo, con l’obiettivo di analizzare la situazione del comparto metalmeccanico in provincia di Salerno e affrontare i principali temi legati a occupazione, sicurezza sul lavoro, innovazione e transizione industriale. La relazione del segretario uscente. Ad aprire i lavori sarà la relazione del Segretario Generale uscente della UILM Salerno, Nicola Trotta, che traccerà un bilancio dell’attività svolta e delle sfide future per il settore. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - UILM Salerno, il 20 marzo il IX Congresso provinciale all’Hotel dei Principati di Baronissi Articoli correlati Pd Salerno, ricorso sul congresso provinciale: denunciate irregolaritàTensione interna al Partito Democratico di Salerno dopo il ricorso presentato da Tonino Pagano contro il congresso provinciale svoltosi nei circoli... Congresso territoriale, Fabrizio Ronconi confermato alla guida dei metalmeccanici della UilmAl termine dei lavori, il rinnovato consiglio direttivo, ha riconfermato alla unanimità leader dei metalmeccanici della Uilm cesenate Fabrizio...