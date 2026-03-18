Il ciclista romagnolo si prepara a tornare in gara dopo un grave incidente avvenuto in Polonia. La Volta Catalunya, che inizierà lunedì, vedrà il suo ritorno in corsa. L'atleta è stato confermato tra i partecipanti e si presenta con l’obiettivo di riprendere la competizione. La corsa spagnola si svolgerà nel corso della prossima settimana.

Ormai è molto vicino il rientro in gruppo di Filippo Baroncini, l’iridato Under 23 del 2021 che corre con la Uae-XRG di Tadej Pogacar. Il romagnolo si era gravemente infortunato l’anno scorso al Giro di Polonia ad inizio agosto, quando era finito contro un muretto a 60 all’ora: portato in ospedale prima in Polonia, era stato trasferito con un volo privato al Niguarda dove era stato sottoposto a operazioni complesse. Prima per il fissaggio di due vertebre dorsali, poi un maxi intervento – durato 11 ore – maxillofacciale e neurochirurgico. Baroncini, salvo cambi di programma dell’ultima ora, sarà al via della Volta Catalunya, corsa a tappe World Tour in calendario dal 23 al 29 marzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Baroncini pronto al rientro: sarà al via della Volta Catalunya

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