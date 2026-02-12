Juventus | Vlahovic pronto al rientro?

La Juventus spera di riabbracciare presto Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, che si era infortunato qualche settimana fa, sta facendo progressi e potrebbe tornare in campo già all’inizio di marzo. I medici hanno dato buone notizie, e il giocatore si sta allenando con più intensità. Spalletti potrebbe contarlo già nelle prossime partite.

Buone notizie dall’infermeria Juventus: Dusan Vlahovic accelera il rientro e potrebbe essere a disposizione di Luciano Spalletti già a partire dai primi giorni di marzo 2026. Il centravanti serbo, operato con successo a dicembre 2025 per una lesione di alto grado all’adduttore sinistro rimediata contro il Cagliari il 29 novembre, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic pronto al rientro? Approfondimenti su Juventus Vlahovic Juventus: Vlahovic, possibile rientro anticipato Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, potrebbe tornare in campo prima del previsto. Juventus: Vlahovic verso il rientro? Dopo mesi di stop forzato, Dusan Vlahovic è tornato alla Continassa. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Dusan Vlahovic' CAREER #football #juventus Ultime notizie su Juventus Vlahovic Argomenti discussi: Juventus, il ritorno di Vlahovic: la tabella di marcia per il rientro; Vlahovic torna a Torino e lavora per rientrare: spiragli per un futuro alla Juve?; Il cuore pulsante dell'attacco? Spalletti pronto a riabbracciare Vlahovic: un 9 per gli ultimi mesi di stagione!; Inter, Vlahovic più McKennie: così Marotta tenta il doppio sgarbo alla Juventus. Dimarco a vita, rinnovo da top. Juventus, Vlahovic ritorna in campo: ora cambierà tuttoAl ritorno di Vlahovic con i compagni della sua Juventus manca sempre meno tempo. Ciò potrebbe ripercuotersi anche sul suo futuro. newsmondo.it Juve-Vlahovic, al momento non c'è trattativa per il rinnovo: i bianconeri valutano il da farsiNon ci sarebbero, al momento, trattative in corso tra la Juventus e Dusan Vlahovic per il rinnovo di contratto del serbo, in scadenza a fine stagione con i bianconeri. Come riportato da ... tuttojuve.com Dusan #Vlahovic ad oggi ha collezionato 162 presenze con la #Juventus, 64 gol e 16 assist. La sua media realizzativa è di 0,39 gol a partita. Quanto vale secondo voi in termini di cartellino e ingaggio annuo - facebook.com facebook #Calciomercato, Ottolini: " #Vlahovic- #Juventus non è un discorso completamente chiuso" #SempreMilan #Milan x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.