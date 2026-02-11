Bellaria festeggia i suoi primi 70 anni con il premio Panzini evento speciale nella sera di San Valentino
Bellaria celebra i suoi primi 70 anni con una serata speciale dedicata al premio Panzini. L’evento si è svolto la sera di San Valentino, tra emozioni e ricordi. La comunità ha riunito amici e cittadini per ricordare i 70 anni di autonomia comunale, festeggiando il traguardo con un momento di riconoscimento e festa. La serata ha avuto un significato particolare, in un anno che segna un anniversario importante per la città.
“Un’edizione speciale per tanti motivi. In primo luogo poiché in questo 2026 la nostra comunità festeggia i settant’anni da Comune autonomo, la cui istituzione avvenne proprio nel febbraio 1956 – il giorno 28 -, in secondo luogo perché abbiamo inteso conferire alla serata un valore ulteriormente.🔗 Leggi su Riminitoday.it
