Bellaria festeggia i suoi primi 70 anni con il premio Panzini evento speciale nella sera di San Valentino

Bellaria celebra i suoi primi 70 anni con una serata speciale dedicata al premio Panzini. L’evento si è svolto la sera di San Valentino, tra emozioni e ricordi. La comunità ha riunito amici e cittadini per ricordare i 70 anni di autonomia comunale, festeggiando il traguardo con un momento di riconoscimento e festa. La serata ha avuto un significato particolare, in un anno che segna un anniversario importante per la città.

