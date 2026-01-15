Sorteggiati i tabelloni degli Australian Open Sinner debutta con Gaston

Sono stati sorteggiati i tabelloni degli Australian Open, con Jannik Sinner che debutta contro Hugo Gaston. Il torneo potrebbe riservare incontri significativi, tra cui una possibile semifinale contro Djokovic o Musetti. Il percorso del tennista italiano include anche sfide contro Khachanov e Shelton, in un quadro che promette partite di alto livello e incontri interessanti nel rispetto del fair play e della preparazione atletica.

Il due volte campione di Melbourne potrebbe incrociare in semifinale Djokovic o Musetti MELBOURNE (AUSTRALIA) - Il francese Hugo Gaston per cominciare, poi i possibili incroci con Karen Khachanov negli ottavi e Ben Shelton nei quarti fino a un'ipotetica semifinale con Novak Djokovic o magari Lorenzo.

