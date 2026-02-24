Basket la Gran Bretagna ai raggi X Alla scoperta degli avversari degli azzurri verso i Mondiali 2027

La nazionale di basket britannica si prepara a sfidare gli avversari italiani nelle qualificazioni ai Mondiali 2027, a causa di una serie di infortuni tra i giocatori chiave. La squadra di coach Williams ha svolto allenamenti intensi per affrontare questa sfida decisiva. I britannici cercano di dimostrare la loro crescita e di ottenere punti preziosi in vista delle prossime partite. L’appuntamento è fissato per venerdì 27, quando entreranno in campo.

Sarà tra pochi giorni, da venerdì 27 per l'esattezza, tempo di doppio scontro per l'Italbasket di Luca Banchi. La Gran Bretagna è preannunciata quale avversaria del doppio confronto che gli azzurri sosterranno contro la Gran Bretagna prima a Newcastle-upon-Tyne e, lunedì 2 marzo, a Livorno. Andiamo a scoprire chi vedremo nella squadra britannica. Innanzitutto, parliamo di chi ci dovrebbe essere essere solo in parte, vale a dire Quinn Ellis, che sembra destinato a non giocare la prima partita per via degli impegni con l'Olimpia Milano, ma alla seconda dovrebbe partecipare. Si tratta del giocatore-perno di questa squadra, nonché una delle figure chiave anche in seno all'EA7 di Peppe Poeta.