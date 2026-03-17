Stamattina a Lecco, i carabinieri hanno arrestato Mouhib Zaccaria, noto come Baby Gang, per armi, rapina e maltrattamenti. Durante l’operazione sono state eseguite diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e perquisizioni che hanno coinvolto anche altre persone vicine al rapper. L’intervento fa parte di un’indagine in corso che ha portato all’arresto di diversi soggetti.

Un nuovo arresto per Mouhib Zaccaria, nome all’anagrafe di Baby Gang. All’alba di stamani, i carabinieri del Comando provinciale di Lecco hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni che vedono il trapper e molte persone a lui vicine. Il nuovo arresto arriva a pochi giorni dalla condanna, il 4 marzo scorso, a 2 anni e 8 mesi, per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. Il 24enne era stato arrestato, l’11 settembre del 2025, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Lecco. Nel corso di una perquisizione, avevano rinvenuto in una stanza d’albergo a Milano l’arma clandestina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nuovo arresto per Baby Gang: il rapper fermato a Lecco per armi, rapina e maltrattamenti

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