A Lecco, un rapper di 24 anni di Calolziocorte è stato arrestato con l’accusa di aver commesso una rapina e di essere in possesso di armi. Oltre all’arresto, sono state emesse altre ordinanze cautelari nei suoi confronti. L’intera operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine, che hanno eseguito le fermate e le perquisizioni nelle ultime ore.

Il rapper 24enne di Calolziocorte arrestato a Lecco per armi e rapina, altre ordinanze cautelari in corso. Questa mattina i Carabinieri del comando provinciale di Lecco hanno eseguito l’arresto di Zaccaria Mouhib, noto come Baby Gang, portandolo in carcere a Busto Arsizio (Varese). Il 24enne, originario di Calolziocorte, è accusato di porto abusivo di armi e rapina. L’operazione rientra in una più ampia serie di ordinanze di custodia cautelare, anche per maltrattamenti, che coinvolgono Baby Gang e altre persone vicine al rapper, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Lecco. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa alle 11 presso il comando dei carabinieri, alla presenza del procuratore Ezio Domenico Basso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Lecco, arrestato il rapper Baby Gang per armi e rapina

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