Un artista di Siena, pioniero del rap nella città, ha aperto un percorso che collega Siena a Marsiglia, città conosciuta per la sua scena musicale cosmopolita. Da anni, si dedica a organizzare laboratori musicali rivolti a giovani e bambini, portando avanti la sua passione e il suo impegno nel mondo della musica. La sua attività si concentra sulla promozione del dialogo attraverso l’arte e la musica.

È stato uno dei precursori del rap a Siena, un ponte tra Siena e la dimensione cosmopolita di Marsiglia qualche anno fa, una vita in musica che lo porta ancora oggi a disseminare laboratori e passione per giovani e bambini. Zatarra, al secolo Marco Ottavi (che a sua volta si trasforma in Tato Marco, quando ha a che fare con i più piccoli anche nelle scuole), è quello che si potrebbe definire un mentore dei ragazzi del ’ Muretto ’, al centro del caso delle scorse settimane in piazza del Campo e di un confronto che ha coinvolto direttamente il sindaco Nicoletta Fabio, con cui Zatarra ha parlato nei giorni scorsi. "Io e, soprattutto, i giovani coinvolti abbiamo apprezzato le aperture testimoniate nell’intervista a La Nazione – dice Zatarra –, sia nei contenuti sia nella possibile soluzione individuata alle Logge del Papa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avanti sulla strada del dialogo: "Non siamo un mondo separato"

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