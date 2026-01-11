Juventus-Cremonese Spalletti in conferenza stampa | Siamo cresciuti molto Siamo sulla buona strada Nicola ha fatto bene ovunque

Nella conferenza stampa prima di Juventus-Cremonese, Spalletti ha sottolineato il percorso di crescita della squadra e il buon lavoro svolto finora. Ricordando l’esordio sulla panchina bianconera lo scorso 1 novembre, ha evidenziato l’importanza di un progetto in evoluzione e il contributo positivo di Nicola, che ha dimostrato le sue capacità ovunque sia stato.

Cremonese-Juventus del 1 novembre dello scorso anno ha rappresentato l'esordio di Spalletti sulla panchina bianconera, tre giorni dopo il suo arrivo a causa dell' esonero di Igor Tudor. Il tecnico di Certaldo non aveva avuto tempo di mettere la mano sulla Juventus. A decidere quel match ci hanno pensato Kostic e Cambiaso. Oggi la storia è diversa. Dopo due mesi e mezzo la storia è cambiata. Spalletti è riuscito a dare una scossa ai ragazzi bianconeri. Dal suo arrivo sono arrivate solo vittorie, tranne tre pareggi e una sola sconfitta, contro il Napoli campione d'Italia. La partita di domani sera chiude un cerchio e farà capire se la Juventus è davvero cresciuta o se servano ancora acquisti, che arriveranno dal calciomercato, o solo del tempo da dare a Spalletti per lavorare con tranquillità.

