Auto in fiamme a Costa Masnaga | due persone si salvano all' ultimo secondo

Nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo a Costa Masnaga, un'auto ha preso fuoco intorno alle 14:30. Due persone sono riuscite a uscire dall'auto in fiamme all'ultimo momento, evitando conseguenze più gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

L'incendio è divampato a metà pomeriggio: i due occupanti del veicolo sono riusciti a scendere in tempo prima che le fiamme avvolgessero completamente la vettura Momenti di paura nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo a Costa Masnaga, dove un'automobile è andata a fuoco intorno alle 14:30. Le fiamme hanno avvolto rapidamente il veicolo, una berlina bianca, producendo una densa colonna di fumo visibile a distanza. I due occupanti dell'auto sono riusciti a scendere dal mezzo prima che il rogo si propagasse all'intera vettura, mettendosi in salvo senza riportare conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco...