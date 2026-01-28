Incidente in autostrada | si urtano due auto con otto persone a bordo

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì sull’autostrada dei laghi. Due auto si sono urtate, coinvolgendo otto persone di età compresa tra i 15 e i 53 anni. Tre donne e cinque uomini sono rimasti sul posto, con solo uno che ha riportato ferite leggere. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma fortunatamente nessuno è in grave condizioni.

Incidente fra due auto nel tardo pomeriggio di mercoledì sull'autostrada dei laghi. Sono rimaste coinvolte otto persone dai 15 ai 53 anni, tre donne e cinque uomini: solo uno ha riportato ferite non gravi. Gli altri, fortunatamente, sono illesi. Come riferito da Areu, l'agenzia regionale di emergenza urgenza, si è trattato di un tamponamento. Le due vetture stavano viaggiando in direzione Varese e si sono urtate sul tratto di Lainate, al bivio tra A8 e A9. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con quattro ambulanze e due automediche, partite in codice giallo, oltre ai vigili del fuoco (presenti sul posto con due mezzi).

