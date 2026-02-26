Aosta | Sohaib Teima è capace di intendere Rischia l’ergastolo

A Aosta si è svolta un'udienza cruciale di un procedimento penale. La discussione ha visto la partecipazione di tutte le parti coinvolte, con aggiornamenti sulla posizione dell'imputato. L'attenzione si concentra sulle modalità di accertamento e sulle eventuali responsabilità emerse finora. La fase processuale prosegue con l'esame di ulteriori elementi e testimonianze che potranno influenzare l'esito finale.

Si è tenuta nell’aula della Corte d’Assise di Aosta una delle udienze più delicate del processo che vede imputato Sohaib Teima, 23enne originario di Fermo, accusato dell’omicidio dell’ex compagna Auriane Laisne, la giovane francese trovata senza vita nella chiesetta abbandonata di Equilivaz, nel comune di La Salle il 5 aprile del 2024. Al centro dell’udienza la perizia psichiatrica disposta dalla Corte per chiarire le condizioni mentali dell’imputato al momento dei fatti e la sua capacità di partecipare consapevolmente al processo. Il perito nominato dai giudici ha escluso la presenza di patologie tali da compromettere l’imputabilità. Secondo quanto illustrato in aula, Teima sarebbe affetto da un disturbo della personalità con tratti antisociali e narcisistici, ma non emergerebbero elementi di psicosi o perdita di contatto con la realtà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

