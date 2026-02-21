Audi Q5 e-Hybrid Ecco la plug-in che si autoricarica

Audi ha lanciato la nuova Q5 e-Hybrid, una versione plug-in che si ricarica da sola. Il modello, ora più sofisticato, utilizza un sistema che permette di estendere l’autonomia grazie a una tecnologia innovativa. La terza generazione del SUV, molto apprezzata a livello mondiale, si arricchisce di questa variante che combina efficienza e praticità. La Q5 e-Hybrid si distingue per la sua capacità di rigenerare energia durante la guida, rendendola ideale per percorsi urbani e lunghi.

di Gianluca Sepe Molto più di una semplice plug-in hybrid. La terza generazione di Audi Q5 si arricchisce della versioni e-Hybrid, le varianti elettrificate alla spina del Suv best seller a livello globale per i Quattro Anelli, con queste declinazioni che vantano caratteristiche avanzate e una logica di funzionamento che le accomuna ad un Range Extender più che ad una semplice PHEV. Un particolare non di poco conto per chi non vuole essere ostaggio del tempo, specialmente quello che si potrebbe perdere nel dover caricare alla colonnina la componente EV se si ha la necessità di utilizzarla in contesto urbano o per altre esigenze.