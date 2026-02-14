Audi Q5 e-hybrid prestazioni ed efficienza | la prova della tecnologia Battery Charge

L'Audi Q5 e-hybrid ha attirato l'attenzione durante i test grazie alle sue capacità di ricarica in movimento. La casa tedesca ha sviluppato questa tecnologia per consentire di alimentare la batteria mentre si guida, senza dover fermarsi. La versione più potente, da 367 cavalli, può essere ricaricata anche in autostrada, offrendo maggiore autonomia e praticità ai guidatori.

La nuova Audi Q5 e-hybrid si presenta come la sintesi perfetta di versatilità d’utilizzo. Design muscolare e innovazione tecnologica a parte, la variante ibrida ricaricabile della vettura basata sulla piattaforma Ppc (Premium Platform Combustion) è una soluzione quanto mai intelligente, disponendo non solo di 100 km in elettrico, ma anche di un curioso sistema Battery Charge. Questo è in grado, tramite l’endotermico, di caricare la batteria senza dover per forza caricare a una colonnina, sia essa pubblica o domestica. Abbiamo messo alla prova questa tecnologia in un tragitto tra Milano e Carrara, con piacevoli sorprese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Audi Q5 e-hybrid, prestazioni ed efficienza: la prova della tecnologia Battery Charge MG HS Hybrid+: prova, consumi, prestazioni e prezzo del nuovo suv full hybrid Audi Q5 TDI: più tecnologia, più comfort e un diesel che convince ancora La nuova Audi Q5 TDI si distingue per un miglioramento significativo in termini di tecnologia e comfort, mantenendo la solidità e l’efficienza del motore diesel. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Audi Q5 e-hybrid | REVIEW VIDEO Argomenti discussi: Audi Q5 e-hybrid 2026: SUV plug-in da 299 o 367 CV con oltre 100 km in elettrico; Audi Q5 e-hybrid: il nostro test drive del nuovo D-SUV plug-in; Audi Q5 e-Hybrid, prova del plug-in di lusso ad autonomia estesa; Audi Q5 e-hybrid, prestazioni ed efficienza: la prova della tecnologia Battery Charge. Audi Q5 e-hybrid: così la funzione battery charge fa la differenza nei viaggiCome scriviamo sempre in occasione delle prove su strada delle plug-in, per trarre i massimi vantaggi da questa tecnologia occorre ricaricare la batteria il più frequentemente possibile. Infatti, una ... quattroruote.it Q5 e-hybrid è plug-in, no è range extender. Prova di auto-ricaricaAlla scoperta della funzione che fa di Audi Q5 e-hybrid un SUV ibrido plug-in molto speciale. Quanto conviene la ricarica batterie in movimento? La prova pratica ... motorbox.com 220v to 4v battery charger facebook