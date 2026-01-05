Attraversa la strada prima uno scooter e poi un'auto la investono | donna soccorsa in codice rosso

Due incidenti in 48 ore nei dintorni di Roma hanno coinvolto una donna, entrambe trasportate in codice rosso. A Anguillara, uno scooter e un’auto hanno investito una 59enne, mentre a Castel Gandolfo una vettura ha investito una 58enne. Questi episodi evidenziano la criticità della sicurezza stradale in zone di confine urbano e rurale, richiedendo attenzione e misure di prevenzione.

Due investimenti in 48 ore vicino Roma: ad Anguillara scooter e auto hanno travolto una 59enne. A Castel Gandolfo una macchina ha investito una 58enne. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

