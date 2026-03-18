Iran missili contro il gas del Qatar | esplosione a Ras Laffan

Nella notte, l’Iran ha lanciato cinque missili contro il sito di gas a Ras Laffan, in Qatar, causando un’esplosione. Quattro dei missili sono stati intercettati, mentre uno ha provocato danni sul luogo. Non ci sono notizie di vittime o feriti. L’attacco si è verificato in un’area strategica per l’industria energetica della regione.

(Adnkronos) – L'Iran attacca il principale sito di gas del Qatar. Teheran lancia 5 missili, 4 vengono intercettati. Uno colpisce l'impianto di Ras Laffan, provocando un'esplosione e un incendio in una giornata che rischia di far partire un'ulteriore escalation nella guerra. "Ci riserviamo il diritto di rispondere", annuncia il Qatar. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Attacco iraniano in Qatar, incendio nel principale impianto di gas a Ras LaffanUn nuovo fronte di tensione si apre nel Golfo, con un attacco che colpisce direttamente il cuore energetico del Qatar. Iran, il Qatar intercetta missili di Teheran sopra il paese del GolfoL’agenzia di stampa del Qatar ha diffuso un video che mostra droni e missili iraniani intercettati e distrutti sopra il paese del Golfo Persico. Tutti gli aggiornamenti su Ras Laffan Temi più discussi: Funzionerà la strategia di Usa e Israele contro l’Iran?; Non solo missili e petrolio, tecnologia nuovo fronte della guerra in Iran: l'analisi; Guerra in Iran, le notizie del 18 marzo; La guerra dell'Iran all'energia. Una mappa delle infrastrutture colpite e chiuse nel Golfo. Guerra, Katz: Ucciso il ministro dell’Intelligence iraniana. Giustiziato in Iran un cittadino svedese, italiani in fuga dal Bahrein con pullman. Missili su uno dei poli ...La guerra tra Iran e Israele entra in una nuova fase di escalation e coinvolge sempre più capitali del Medio Oriente. Nella notte missili iraniani hanno ... thesocialpost.it Israele cambia strategia: bombardata la più grande riserva di gas del mondoL’Idf colpisce il giacimento di South Pars, i Pasdaran si vendicano sul Qatar. Vertici annientati: dopo Larijani ucciso anche il capo dell’intelligence Khatib. In prima linea il ministro degli esteri ... editorialedomani.it Caricamento LNG su una Moss a Ras Laffan anno 2003 - facebook.com facebook La chiusura del grande impianto di Ras Laffan in Qatar ha fatto schizzare i prezzi europei del gas. Gli esportatori americani di Gnl si stanno preparando a cavalcare la crisi, mandando carichi verso il Vecchio continente. x.com