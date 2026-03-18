Atripalda coppia dell’Est Europa ruba in supermercato | denunciati dai Carabinieri

Una coppia proveniente dall’Est Europa è stata fermata dai Carabinieri all’uscita di un supermercato di Atripalda dopo aver tentato di portare via circa 500 euro di generi alimentari e prodotti di bellezza. La coppia, composta da un uomo di 41 anni e una donna di 33 anni, è stata subito denunciata per furto. L’intervento delle forze dell’ordine ha concluso l’episodio.

Furto di generi alimentari e prodotti di bellezza per circa 500 euro: 41enne e 33enne fermati all’uscita del punto vendita. La segnalazione dal supermercato. I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato una coppia originaria dell’Est Europa — lui 41enne, lei 33enne — ritenuti responsabili di furto aggravato. Nei giorni scorsi, la pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata in un normale servizio di perlustrazione, è intervenuta presso un noto supermercato di Atripalda dopo la segnalazione di due persone in atteggiamento sospetto. Il controllo e la scoperta della refurtiva. Arrivati sul posto, i militari hanno individuato i due sospettati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Atripalda, coppia dell’Est Europa ruba in supermercato: denunciati dai Carabinieri Articoli correlati Leggi anche: Mirabella (AV): Tenta di rubare quasi 500 euro di prodotti da un supermercato: i Carabinieri denunciano una donna dell’Est Europa Leggi anche: Ruba 9 bottiglie di champagne dal supermercato: arrestato dai carabinieri Una raccolta di contenuti su Est Europa Argomenti discussi: Atripalda, furti di generi alimentari e di bellezza: denunciata coppia. Atripalda, al supermercato rubano cibo e prodotti per 500 euro: denunciatiIntervento dei carabinieri ... msn.com Atripalda (AV) – Furto in supermercatoI Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato una coppia originaria dell’Est Europa di 41anni l’uomo e 33 la donna, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato. Nei giorni scorsi, ... irpinia24.it