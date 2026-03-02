Mirabella AV | Tenta di rubare quasi 500 euro di prodotti da un supermercato | i Carabinieri denunciano una donna dell’Est Europa

Una donna di 30 anni, originaria dell’Est Europa, è stata denunciata dai Carabinieri di Montefusco e Mirabella Eclano per aver tentato di asportare circa 500 euro di prodotti da un supermercato di Montemiletto. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata durante il tentativo di furto aggravato. L’episodio è avvenuto nel supermercato del paese, dove i militari hanno intercettato la donna e proceduto con le verifiche.

