Sofia Fiorini sigla un nuovo record nazionale nei 3.000 metri indoor di marcia

Arezzo, 4 marzo 2026 – Sofia Fiorini sigla il nuovo record nazionale Under23 nei 3.000 metri indoor di marcia. L'atleta casentinese, nata nel 2004, è tornata in pista ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona dove è riuscita nell'impresa di scrivere un'importante pagina della storia dell'atletica leggera tricolore: i 12:12.41 minuti con cui ha concluso la gara rappresentano la miglior prestazione di sempre nella categoria, andando a ristabilire un primato che resisteva dal lontano 1991 e che era stato fissato dalla compianta leggenda azzurra Anna Rita Sidoti. Questo risultato, tra l'altro, è valso il secondo posto sul podio alle spalle della sola campionessa olimpica Antonella Palmisano.