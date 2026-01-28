Atletica Titolo regionale indoor per Alvisi Per lei 7’’57 nei 60 metri

Ottimi risultati e per gli atleti delle tre società della provincia di Ravenna ai campionati Regionali Assoluti e Promesse indoor, tenuti nel fine settimana appena passato tra Modena e Parma, replicando quanto accaduto nel weekend precedente per le categorie giovanili. Molto bene l' Atletica 85 Faenza: Carolina Alvisi dà un'ottima prova di sé nei 60 metri: nonostante una batteria corsa al di sotto delle sue possibilità, vinta sì ma col tempo di 7''72 lontano dal suo personale di 7''63, si qualifica comunque per la Finale4 nella quale si piazza al secondo posto col tempo di 7''57. Un tempo che, oltre al suo nuovo primato personale, le vale anche il titolo di campione Regionale Promesse, visto che al primo posto con 7''51 si piazza la Juniores bolognese Carlotta Suppini.

