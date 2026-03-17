L’Atalanta al cospetto del Bayern Palladino | Montagna da scalare ma mettiamo in campo il nostro orgoglio

L’Atalanta si prepara ad affrontare il Bayern Monaco in una partita che si preannuncia impegnativa, con il tecnico che ha dichiarato la volontà di mettere in campo il proprio orgoglio. La sfida si svolge a Monaco di Baviera, dove la squadra italiana sa che il Bayern, anche in caso di vantaggi ampi, non concede facilmente occasioni agli avversari. La partita rappresenta un banco di prova importante per i bergamaschi.

Monaco di Baviera (Germania). Che non sarebbe stata una gita di piacere non c’erano grossi dubbi, anche perché il Bayern Monaco non è certo squadra che, anche al netto di un ampio vantaggio, regala agli avversari le partite. Raffaele Palladino però lo ha ribadito una volta di più: l’Atalanta non è qui a fare la comparsa, vuole giocarsi le sue carte e riscattare il 6-1 dell’andata, con tutte le difficoltà che ne conseguono. Il messaggio chiaro lo lancia direttamente il tecnico in conferenza stampa alla vigilia, nella pancia di un’Allianz Arena che si preannuncia bollente come sempre (e che si è già illuminata di rosso). leggi anche. La vigilia Il Bayern riparte dal 6-1, Kompany: “A questo club non piace perdere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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