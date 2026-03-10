Notte da Dea | l’Atalanta sfida il colosso Bayern per l’onore dell’Italia

Stasera, all’interno della New Balance Arena, l’Atalanta di Raffaele Palladino affronta il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League. La partita rappresenta un momento importante per la squadra italiana, che si prepara a sfidare uno dei club più forti d’Europa. La sfida si gioca con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno.

La Champions League torna ad accendere i riflettori della New Balance Arena, dove questa sera l’ Atalanta di Raffaele Palladino affronterà il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale. Dopo aver estromesso il Borussia Dortmund ai play-off, il sodalizio orobico si ritrova investito di una responsabilità nazionale: la Dea è infatti l’ultima rappresentante italiana rimasta nel tabellone dopo le premature eliminazioni di Juventus e Inter. Di fronte, una vera e propria corazzata: la compagine guidata da Vincent Kompany, capace di siglare l’astronomica cifra di 128 reti in stagione, si presenta a Bergamo con i favori del pronostico ma conscia dell’imprevedibilità tattica dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Articoli correlati

Atalanta, notte da sogno: dopo il Dortmund c’è il colosso Bayern MonacoStorica rimonta degli orobici che travolgono il Borussia e volano agli ottavi di Champions: a marzo la doppia sfida contro i bavaresi di Kompany.

Atalanta, Palladino prepara la sfida al Parma: Raspadori da 1' per una Dea all'attaccoIl Raspadori day si porta dietro spasmodica curiosità e il bisogno di accelerare sulla strada che porta all’Europa.

Contenuti e approfondimenti su Notte da Dea l'Atalanta sfida il...

Temi più discussi: L’Atalanta e una notte da Dea: il colosso Bayern non fa paura; Adani elogia l'Atalanta: Società con un'idea calcistica chiara e moderna, col Dortmund è stata una notte da Dea!; TRIBUNA.COM * SERIE A: ADANI ELOGIA L'ATALANTA: SOCIETÀ CON UN'IDEA CALCISTICA CHIARA E MODERNA, COL DORTMUND È STATA UNA NOTTE DA DEA!; Bologna-Verona, il commento. Se il livello è questo eliminare la Roma è una chimera.

Atalanta ultimo baluardo azzurro: serve una notte da dea contro i giganti del BayernC’è un’aria speciale che avvolge Bergamo quando la Champions League accende i riflettori della New Balance Arena. Dopo aver superato l'ostacolo Borussia Dortmund ai play-off, il destino dell'Atalanta ... msn.com

L'Atalanta si regala una notte da Dea: Borussia Dortmund annichilito 4-1! Palladino vola agli ottaviIncredibile impresa dell'Atalanta che annienta 4-1 il Borussia Dortmund e vola agli ottavi di finale di Champions, ribaltando del tutto lo 0-2 subito all'andata in Germania. Decisivo il rigore di ... fantacalcio.it

Una notte storica, tutta da vivere: l’Atalanta vive la vigilia della sfida con il Bayern Monaco tra entusiasmo e inevitabile tensione, perché la posta in palio è sempre più alta e la Dea ha voglia di stupire ancora Il punto sulle assenze e sulle ultime di formazione - facebook.com facebook

Atalanta da impazzire. Si regala una notte da Dea: 4-1 al Borussia al 98' e vola agli Ottavi valbrembanaweb.com/redazionale/in… via @ValBrembanaWeb x.com