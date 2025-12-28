Cruijff Ajax di padre in figlio | Jordi è il nuovo Direttore Tecnico del club olandese! La scelta del club tra simboli e strategia ricade sul figlio dell’ex leggenda
Jordi Cruijff è stato nominato nuovo Direttore Tecnico dell’Ajax, proseguendo la tradizione familiare nel club olandese. Figlio dell’icona Johan Cruijff, assume un ruolo chiave nella strategia e nel futuro del club. Questa scelta riflette un legame tra storia e progetto sportivo, segnando un nuovo capitolo per l’Ajax e il suo legame con la figura di Johan Cruijff.
