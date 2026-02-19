Assegno unico universale erogati quasi 20 miliardi anche nel 2025

L’Assegno unico universale ha distribuito quasi 20 miliardi di euro nel 2025, confermando la sua presenza costante nel sostegno alle famiglie italiane. La causa di questa cifra elevata risiede nella politica di aiuti statali rivolta a nuclei con bambini e giovani, anche in un anno di stabilità economica. Le risorse sono arrivate in modo regolare, senza grandi variazioni rispetto all’anno precedente. La distribuzione di questi fondi ha coinvolto milioni di famiglie, che hanno beneficiato di un aiuto concreto per le spese quotidiane.

Roma, 19 febbraio 2026 – L' Assegno unico e universale (AUU) resta una delle voci più robuste e stabili della spesa sociale italiana: nel 2025 alle famiglie sono stati erogati 19,7 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con i 19,9 miliardi del 2024. Dietro la continuità del dato complessivo, però, si intravedono due segnali: un leggero raffreddamento della spesa rispetto all'anno precedente e una platea ampia ma non in crescita, con importi medi che si muovono dentro un corridoio abbastanza stretto. Secondo l'aggiornamento dell' Osservatorio statistico INPS, nel 2025 hanno ricevuto almeno una mensilità di assegno 6.