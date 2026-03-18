Assalto ai bancomat nuove misure di sicurezza varate in Prefettura
In provincia di Avellino sono state introdotte nuove misure di sicurezza per gli sportelli ATM, dopo una serie di assalti ai bancomat. La Prefettura ha deciso di intervenire rafforzando i controlli e aumentando i dispositivi di sicurezza nelle filiali. Le modifiche riguardano l’implementazione di sistemi di videosorveglianza e verifiche più stringenti per prevenire ulteriori furti. Le nuove disposizioni sono state comunicate alle banche locali.
Tempo di lettura: 2 minuti Sportelli ATM sotto controllo e sicurezza rafforzata in provincia di Avellino. Questa mattina il Prefetto Rossana Riflesso ha presieduto in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per fare il punto sulla situazione locale dopo alcuni recenti episodi che hanno interessato alcune filiali bancarie della provincia. Alla riunione, cui hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine e il Coordinatore nazionale dell’ABI – OSSIF (Centro di ricerca sulla sicurezza anticrimine), Marco Iaconis, oltre all’analisi dei fenomeni verificatisi di maggiore rilievo, la discussione si è... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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