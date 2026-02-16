Sicurezza ferroviaria droni e AI | le nuove misure dopo i sabotaggi

Il governo ha deciso di adottare nuove misure dopo i recenti sabotaggi ferroviari, che hanno causato interruzioni e disagi. Tra le novità, arriveranno droni per sorvegliare le zone più a rischio e sistemi di videosorveglianza migliorati, anche grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Le forze di sicurezza e i dipendenti delle Ferrovie collaboreranno con pattuglie congiunte, mentre verranno estese le recinzioni lungo le tratte più importanti e la rete dell’Alta Velocità.

AGI -  Droni  per presidiare le  aree sensibili, rafforzamento dei sistemi di  videosorveglianza  anche con l'impiego dell' intelligenza artificiale, pattuglie congiunte  FS Security-forze dell'ordine  ed estensione delle recinzioni lungo le  infrastrutture più rilevanti  e la rete dell' Alta Velocità. Sono alcune delle  misure analizzate, dopo i recenti episodi di danneggiamento, dal  Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La riunione al Viminale e i partecipanti. Alla riunione, presieduta al  Viminale  dal ministro dell'Interno  Matteo Piantedosi, hanno partecipato i vertici delle  forze di polizia, dei servizi di  intelligence  e di  Ferrovie dello Stato Italiane. 🔗 Leggi su Agi.it

