Sicurezza ferroviaria droni e AI | le nuove misure dopo i sabotaggi
Il governo ha deciso di adottare nuove misure dopo i recenti sabotaggi ferroviari, che hanno causato interruzioni e disagi. Tra le novità, arriveranno droni per sorvegliare le zone più a rischio e sistemi di videosorveglianza migliorati, anche grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Le forze di sicurezza e i dipendenti delle Ferrovie collaboreranno con pattuglie congiunte, mentre verranno estese le recinzioni lungo le tratte più importanti e la rete dell’Alta Velocità.
AGI - Droni per presidiare le aree sensibili, rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza anche con l'impiego dell' intelligenza artificiale, pattuglie congiunte FS Security-forze dell'ordine ed estensione delle recinzioni lungo le infrastrutture più rilevanti e la rete dell' Alta Velocità. Sono alcune delle misure analizzate, dopo i recenti episodi di danneggiamento, dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La riunione al Viminale e i partecipanti. Alla riunione, presieduta al Viminale dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, hanno partecipato i vertici delle forze di polizia, dei servizi di intelligence e di Ferrovie dello Stato Italiane. 🔗 Leggi su Agi.it
Dal Viminale le misure anti sabotaggi: anche droni, pattuglie congiunte e videosorveglianza con Ia
Il Viminale ha deciso di intensificare le misure di sicurezza dopo alcuni tentativi di sabotaggio ai treni ad alta velocità.
Attentato alla sicurezza dei trasporti: il nuovo reato proposto dopo i sabotaggi ai treni, con pene fino a 20 anni
Il governo propone un nuovo reato per tutelare i trasporti dopo i sabotaggi ai treni avvenuti durante le Olimpiadi di Milano Cortina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
