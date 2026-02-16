Sicurezza ferroviaria droni e AI | le nuove misure dopo i sabotaggi

Il governo ha deciso di adottare nuove misure dopo i recenti sabotaggi ferroviari, che hanno causato interruzioni e disagi. Tra le novità, arriveranno droni per sorvegliare le zone più a rischio e sistemi di videosorveglianza migliorati, anche grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Le forze di sicurezza e i dipendenti delle Ferrovie collaboreranno con pattuglie congiunte, mentre verranno estese le recinzioni lungo le tratte più importanti e la rete dell’Alta Velocità.

AGI - Droni per presidiare le aree sensibili, rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza anche con l'impiego dell' intelligenza artificiale, pattuglie congiunte FS Security-forze dell'ordine ed estensione delle recinzioni lungo le infrastrutture più rilevanti e la rete dell' Alta Velocità. Sono alcune delle misure analizzate, dopo i recenti episodi di danneggiamento, dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La riunione al Viminale e i partecipanti. Alla riunione, presieduta al Viminale dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, hanno partecipato i vertici delle forze di polizia, dei servizi di intelligence e di Ferrovie dello Stato Italiane. 🔗 Leggi su Agi.it

Il Viminale ha deciso di intensificare le misure di sicurezza dopo alcuni tentativi di sabotaggio ai treni ad alta velocità.

Il governo propone un nuovo reato per tutelare i trasporti dopo i sabotaggi ai treni avvenuti durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

