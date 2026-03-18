Ascolti TV | Martedì 17 Marzo 2026 Partenza tiepida per Grande Fratello Vip 18.4% Le Libere Donne cresce e vince 18.7%

Martedì 17 marzo 2026, su Rai1, il programma Le Libere Donne ha attirato 3.046.000 spettatori, con una quota dell’18,7%. La partenza di Grande Fratello Vip ha registrato un ascolto del 18,4 per cento. La trasmissione ha avuto un avvio tiepido, mentre il reality ha mantenuto un pubblico stabile. Entrambi i programmi sono stati trasmessi in prima serata e hanno avuto una forte presenza sul pubblico televisivo.

Nella serata di ieri, martedì 17 marzo 2026, su Rai1 Le Libere Donne interessa 3.046.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 2.146.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 Stasera a Letto Tardi intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Spider-Man incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 FarWest segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 Unstoppable – Fuori controllo fa sintonizzare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 17 Marzo 2026. Partenza tiepida per Grande Fratello Vip (18.4%), Le Libere Donne cresce e vince (18.7%) Articoli correlati Leggi anche: Ascolti tv 17 marzo 2026: Le Libere Donne, Grande Fratello Vip, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Ascolti tv ieri 17 marzo, chi ha vinto tra Le libere donne e Grande Fratello Vip: i dati in aggiornamentoI dati Auditel in aggiornamento su Le libere donne di Rai 1 e la prima puntata del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi. Approfondimenti e contenuti su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Ilary, Selvaggia e Cesara riportano in auge il reality: cosa diranno gli ascolti; Grande Fratello Vip 2026, i concorrenti sono entrati nella casa: i video degli ingressi e le prime polemiche; Grade Fratello Vip 2026 puntata oggi 17 marzo: si parte! News ultima ora; Stasera in TV, programmi e film di martedì 17 marzo in prima serata. Grande Fratello Vip, Ilary, Selvaggia e Cesara riportano in auge il reality: cosa diranno gli ascoltiDa martedì 17 marzo 2026 il format, completamente rinnovato (o quasi), riprova a conquistare il pubblico di Canale 5. libero.it Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 17 marzo, prima puntataVediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF Vip 2026 andata in onda lunedì 17 marzo 2026 con le ultime news. superguidatv.it Vi è piaciuta la prima puntata del Grande Fratello VIP Tra nuove dinamiche, concorrenti e prime emozioni, l’inizio ha già fatto discutere il pubblico. Per voi è stata una puntata coinvolgente oppure vi aspettavate di più - facebook.com facebook "Grande Fratello Vip", prime confidenze nella Casa: dalla storia d'amore di Adriana Volpe alla voglia di ripartire di Raul #grandefratellovip #adrianavolpe x.com