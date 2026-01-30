I dati Auditel di ieri sera mostrano una serata molto combattuta tra i programmi di prima serata. Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sono tornati in studio con la seconda puntata di Striscia La Notizia, attirando un buon pubblico. La sfida tra i vari programmi ha visto anche Don Matteo e altri show cercare di conquistare gli spettatori, con risultati ancora da analizzare. La serata ha confermato l’interesse del pubblico per le produzioni di intrattenimento e cronaca, ma i numeri finali arriveranno nelle prossime ore.

Ecco i programmi che si sono sfidati in prima serata e gli ascolti tv: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono tornati nello studio di Striscia per la seconda puntata serale Le rilevazioni Auditel della serata di giovedì 29 gennaio 2026 hanno fotografato una sfida molto competitiva tra le princip. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera 29 gennaio 2026, i dati Auditel di Striscia La Notizia con la seconda puntata in prima serata, Don Matteo, Ore 14...

Approfondimenti su Striscia La Notizia

I dati Auditel di ieri sera, 22 gennaio 2026, mostrano il debutto in prima serata di Striscia la Notizia, che per la prima volta si presenta in questa fascia dopo 37 anni.

I dati sugli ascolti tv di ieri, giovedì 22 gennaio 2026, offrono un quadro delle preferenze del pubblico italiano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Striscia La Notizia

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri sera 25 gennaio, tra 'Il Milionario' e 'Prima di noi' chi vince la prima serata?; Ascolti tv ieri lunedì 26 gennaio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Ascolti tv ieri (25 gennaio): Gerry Scotti cala, Maria De Filippi certezza; Ascolti TV ieri sera, 28 gennaio 2026: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita?.

Ascolti tv 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della FortunaGli ascolti di mercoledì 28 gennaio, tutti i dati Auditel. Su Rai1 è andata in onda la seconda e ultima puntata di Morbo k, mentre su Canale 5 la prima ... fanpage.it

Ascolti tv ieri 29 gennaio 2026: share tv e dati AuditelAscolti tv ieri 29 gennaio 2026: share tv e dati Auditel. Ecco i dati Auditel relativi agli ascolti della prima serata di 29 gennaio. mam-e.it

È da poco terminata la quarta puntata di Don Matteo 15! Vi sta piacendo questa nuova stagione - facebook.com facebook

"Lo stai facendo per me" "E per chi se no". #Mezzanottini #DonMatteo15 x.com