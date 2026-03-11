Ascolti tv ieri martedì 10 marzo chi ha vinto tra Le libere donne con Lino Guanciale Taratata e DiMartedì

I dati degli ascolti tv di ieri, martedì 10 marzo, mostrano i risultati della prima serata con tre programmi in gara:

La Rai centra il tris nella giornata di martedì 10 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove trionfa Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino contro La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Le libere donne (Rai 1) con Lino Guanciale a chiudere davanti a Taratata (Canale 5) con Paolo Bonolis e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Le Iene Inside (Italia 1), FarWest (Rai 3), Stasera a letto tardi (Rai 2), È sempre Cartabianca (Rete 4), Cash or Trash (Nove) e Italia’s Got Talent (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

