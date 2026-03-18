La Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA) si svolge a Sofia, dove lo stand di Sofia Capellini rappresenta la vitalità di molte piccole e medie imprese. Quest’anno la manifestazione festeggia le sue 90 edizioni, confermandosi come una delle fiere più longeve e riconosciute nel settore dell’artigianato a livello internazionale. La mostra è un appuntamento che mette in mostra l’energia del settore artigianale.

“La Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA) celebra quest’anno il traguardo delle 90 edizioni, confermandosi una delle fiere più antiche, prestigiose e riconosciute a livello internazionale nel panorama dell’artigianato. È un punto di riferimento per il saper fare italiano, per la conoscenza, la passione e la creatività che caratterizzano i nostri artigiani e le nostre imprese. La scelta di Firenze, e in particolare della Fortezza da Basso, come sede dell’evento non è casuale: questo straordinario luogo storico riflette alla perfezione la tradizione, la bellezza e l’autenticità che la Mostra Internazionale dell’Artigianato intende trasmettere ad ogni sua edizione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Artigianato. Al MIDA Sofia Capellini (AEFI) “È tra questi stand che si coglie la vitalità e il dinamismo di centinaia di piccole e medie imprese”

Articoli correlati

Leggi anche: Piccole e medie imprese, sì al Ddl atteso da più di 10 anni

Cassa Depositi e Intesa Sanpaolo: nuovo accordo da un miliardo per la crescita di piccole e medie impreseUn nuovo accordo da 1 miliardo di euro per sostenere l’accesso al credito e l’espansione sui mercati di micro, piccole e medie imprese, favorendo...