Arsenal Bayer Leverkusen 2-0 | Gunners in scioltezza Eze e Rice mettono la firma sui quarti di finale

L'Arsenal ha battuto il Bayer Leverkusen 2-0 negli ottavi di finale di Champions League. I Gunners hanno segnato due gol senza subirne, con Eze e Rice che hanno messo a segno le reti decisive. La partita si è svolta con un ritmo sostenuto, e l'Arsenal ha controllato il gioco dall'inizio alla fine. La sfida si è conclusa con la qualificazione della squadra inglese ai quarti di finale.

Fulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Annuncio di Giuffredi Calciomercato Juventus: Koné e Goretzka (a zero) i nomi a centrocampo. Ma per l’attacco il ‘colpo’ è già in casa. Dentro alle mosse dei bianconeri Inter Atalanta, caos a Bordo Cam: l’espulsione di Chivu, la rabbia di Frattesi e la rissa finale! Tutti i retroscena da San Siro Infortunati Napoli, novità su Lobotka: e c’è un annuncio su Di Lorenzo che fa gelare! Cremonese, Nicola verso l’esonero? C’è un nome in pole per sostituirlo! Infortunio Coulibaly, tegola per il Lecce: c’è lesione! Ecco l’esito degli esami Chelsea Psg 0-3: notte fonda per i Blues anche a Stamford Bridge. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Arsenal Bayer Leverkusen 2-0: Gunners in scioltezza, Eze e Rice mettono la firma sui quarti di finale Articoli correlati Arsenal, è la notte di Eze: primo gol in Champions League per il gioiello dei Gunners. Meraviglia pura contro il Bayer LeverkusenFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... Arsenal Bayer Leverkusen, clamoroso rigore concesso al 90’ ai Gunners che fa infuriare i tutti: cos’e successo – VIDEOGila Lazio, futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui, i dettagli Lewandowski Juventus, sondaggio... Tutto quello che riguarda Arsenal Bayer Leverkusen Temi più discussi: Leverkusen - Arsenal, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma, interviste; Havertz salva l'Arsenal all'ultimo respiro: 1-1 dei Gunners a Leverkusen; Bayer Leverkusen-Arsenal: dove vederla (tv e streaming), orario e formazioni ufficiali degli ottavi di Champions; Pronostici Arsenal - Bayer Leverkusen: i Gunners blindano il passaggio del turno in UCL. Arsenal-Bayer Leverkusen 2-0: video, gol e highlightsL'Arsenal è ai quarti di finale di Champions League per il terzo anno consecutivo. Dopo il pareggio dell'andata, la squadra di Arteta non sbaglia la gara di ritorno e batte in casa il Bayer Leverkusen ... sport.sky.it L'Arsenal di Arteta vola: 2-0 al Bayer Leverkusen e qualificazione ai quarti di ChampionsDopo l'1-1 nella gara di andata, si è appena concluso il secondo atto tra Arsenal e Bayer Leverkusen di Champions League: stata una gara bloccata che ha visto davvero pochi colpi di scena e pochissime ... fantacalcio.it L’Arsenal elimina il Bayer Leverkusen e vola ai quarti di Champions League: i Gunners la sbloccano con un gol strepitoso di Eze da fuori area, nella ripresa Rice firma il raddoppio - facebook.com facebook Lo Sporting Lisbona ribalta il Bodo Glimt ai supplementari: 5-0 e quarti conquistati. Ora attende la vincente di Arsenal-Bayer Leverkusen x.com