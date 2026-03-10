Arteta conferma il ritorno di Saliba per Arsenal-Bayer Leverkusen

Mikel Arteta ha annunciato che William Saliba sarà disponibile per la partita tra l’Arsenal e il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico ha confermato il ritorno del difensore francese, che era assente in precedenti match. La sfida si terrà prossimamente e vedrà i Gunners affrontare i tedeschi con Saliba in campo.

William Saliba sarà disponibile per l'andata dell'Arsenal contro il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale di Champions League, ha confermato Mikel Arteta. Il difensore francese Saliba ha saltato le ultime due partite dell'Arsenal per un infortunio alla caviglia, ma tornerà per rafforzare la difesa dei Gunners per la trasferta in Germania mercoledì sera. Anche il collega difensore centrale Gabriel Magalhaes è pronto per la prima partita di quella che sperano sarà una lunga stagione a eliminazione diretta nella massima competizione europea, così come la coppia di centrocampisti Declan Rice e Martin Zubimendi.