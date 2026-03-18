A ottobre si inaugura una mostra dedicata ai 55 lavori vincitori di un progetto di arte contemporanea, finanziato con 500mila euro. L’esposizione si svolge in Toscana, regione che sta vedendo emergere nuove generazioni di artisti e operatori culturali impegnati nello sviluppo delle comunità locali. Tra gli artisti, alcuni più giovani stanno sperimentando con la ricerca e l’innovazione nel campo artistico.

Sul territorio toscano crescono nuove generazioni di artisti e di operatori culturali che hanno contribuito alla crescita della cultura nelle comunità locali e altri più giovani sperimentano ricerca ed innovazione. Tanta vitalità la mettono in mostra i 55 progetti vincitori selezionati nell’ambito del bando regionale " Toscanaincontemporanea 2025 " dedicato alle arti visive sostenuto dalla Regione Toscana con 400mila euro. Con una novità che imprime ancora più energia. Lo ha annunciato l’assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti intervenuta all’iniziativa "Arte contemporanea in Toscana: uno sguardo al presente e alle prospettive future" al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arte contemporanea. In mostra i 55 lavori vincitori del progetto. Bando da 500mila euro

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