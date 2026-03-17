L’assessore regionale Cristina Manetti ha presentato al Centro Pecci di Prato i risultati del bando Toscanaincontemporanea 2025, che ha finanziato 55 progetti d’arte in tutta la regione. Sono stati destinati 500mila euro complessivi, con l’obiettivo di sostenere iniziative artistiche locali. Durante l’incontro, sono state anche anticipate le linee guida per il prossimo finanziamento, sempre di 500mila euro.

Al Centro Pecci di Prato, l’assessore regionale Cristina Manetti ha illustrato i risultati del bando Toscanaincontemporanea 2025 e ha anticipato le linee guida per il nuovo finanziamento da 500mila euro. L’incontro, intitolato Arte contemporanea in Toscana: uno sguardo al presente e alle prospettive future, ha messo in luce come la Regione stia investendo concretamente nel settore delle arti visive. Il bilancio presentato conferma un impegno crescente verso la creatività locale, con un aumento del budget destinato ai nuovi progetti rispetto all’anno precedente. La distribuzione dei fondi copre tutte le dieci province della regione, garantendo una presenza capillare che va oltre i centri urbani principali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana: 500mila euro per 55 progetti d’arte in tutte

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